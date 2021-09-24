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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Denswil'den kötü haber!

Fırtına’ya Denswil’den kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'de Trabzonspor'da, yeni transfer Denswil'den kötü haber geldi. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da, yeni transferle Denswil'den kötü haber geldi. Fırtına, Hollandalı savunmacının kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

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