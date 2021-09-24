Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Denswil'den kötü haber!
Süper Lig'de Trabzonspor'da, yeni transfer Denswil'den kötü haber geldi. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da, yeni transferle Denswil'den kötü haber geldi. Fırtına, Hollandalı savunmacının kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...