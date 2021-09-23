23 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor rekor peşinde! Konyaspor'a yenilmezse...

Trabzonspor rekor peşinde! Konyaspor’a yenilmezse...
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, bu seriyi devam ettirmek istiyor. Eğer Fırtına Konyaspor'a yenilmezse rekorunu tazeleyecek. Ayrıca en yüksek puan gollü başlangıç rekorları da gelebilir. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Trabzonspor, tarih yazma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Flaş transferlerle kadrosunu yenileyen bordo- mavililer, Süper Lig'e fırtına gibi girerek ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan topladı. Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Karadeniz devi dış sahadaki 20 maçlık yenilmezlik serisini 39 yıl sonra egale etti. Eski seri 25 Ekim 1981 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 1982'ye kadar süren 357 günlük deplasmandaki 20 karşılaşmalık yenilmezlik serisiydi.

PUAN OLARAK GERİDE BIRAKTI

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına o dönemde 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplamıştı. Yeni seride ise 11 galibiyet ve 9 beraberlikle 42 puan elde edip daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo-mavililer, bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kaybetmemesi halinde dış sahadaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkarıp kendi rekorunu yenileyecek. Öte yandan ilk 5 maçta 13 puanın yanı sıra 11 gol atıp, kalesinde sadece 4 gol gören Karadeniz devi, alacağı skora göre en yüksek puanlı gollü lig başlagıcı rekorlarını da kırabilecek.

HİÇ KAYBETMEDİ

10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, dış sahada hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen yıl 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, rakiplerine geçit vermedi.

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