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Trabzonspor Faruk Can Genç'i Ümraniyespor'u kiraladı

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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Trabzonspor, genç futbolcusu Faruk Can Genç'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderdi. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

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