SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Konyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! "Sakatlıklar dışında..."
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Mağlup olmayan iki takım oynayacak. İyi dinlendik, sakatlıklar dışında fresh bir durumumuz var. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, hedef vardır. Kazanarak, gelişerek ivmeyi devam ettirmeyi istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı konuştu.
İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları;
"Mağlup olmayan iki takım oynayacak. İyi dinlendik, sakatlıklar dışında fresh bir durumumuz var. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, hedef vardır. Kazanarak, gelişerek ivmeyi devam ettirmeyi istiyoruz."
"Geniş bir kadro kurduk, derinliği var. Fırsat herkese gelecek ve geliyor, önemli olan oynayan mekanizmanın içine uyum sağlamaktır. Bu zamana kadar öyle oldu, umarım bundan sonra da öyle olur."
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