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Trabzonspor'un Konyaspor kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik

Fırtına’nın Konya kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerin maç kafilesi belli oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Bordo-mavililerde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita; kadroda yer almadı.

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