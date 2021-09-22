Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarından Anthony Nwakaeme için kampanya!
Trabzonsporlu taraftarlar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için sosyal medyada bir saat içinde 30 bini aşkın paylaşım yaptı. Bunun üzerine yönetim kurulu da harekete geçti. Fırtına ile 4. yılına giren ve şu ana kadar bordo-mavili formayla 118 maça çıkıp, 37 gol, 31 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu takımda kalmak istiyor. Sezona müthiş giren Nwakaeme çıktığı 9 maçta 5 kez ağları sarsıp, 2 asist yaparak 7 gole katkı sağlamıştı. | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve 5 maçta topladığı 13 puanla son 12 yılın en iyi dönemine imza atan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme performansı ile parmak ısırtıyor. 32 yaşındaki sol kanat, lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar büyük bir kampanya başlattı. Daha önce birçok kez bu tarz oyuncuların kaybedildiğini belirten taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak bir saat gibi kısa bir sürede 30 bini aşkın, "NwakaemeSözleşmesiYaşatır" paylaşımı yaptı.
TRABZONSPOR İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Yönetim kuruluna çağrı yapan ve tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını isteyen bordo-mavililer, bu konudaki taleplerini her geçen gün daha da ısrarlı hale getiriyor. Bu arada sezon öncesinde yaptığı açıklamada, "Yönetimden bir talep geldiğinde görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanan Nwakaeme ile yönetim kurulunun devre arasına kadar sözleşmeyi uzatması bekleniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde başlaması ve hızla sonuçlandırılması hedeleniyor. 2018'de 1.1 milyon euro'ya Trabzonspor'un kadrosuna dahil olan Nwakaeme, geldiği günden bu yana takımın tabelaya en çok katkı veren futbolcusu.
10 PUANA KATKI
Nwakaeme, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. Fırtına bu periyotta Fırtına 10 puan aldı. Ayrıca son Kasımpaşa sınavında da Bakasetas'ın golünün asistini yaptı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19'da 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı sol kanat, 4 sezonda 118 resmi karşılaşmaya çıkıp fileleri 37 kez havalandırdı. 32 yaşındaki yıldız, 2018- 19'da 31 karşılaşmada 11, 2019-20'de 43 maçta 14, geçen yıl 35 maçta 7, bu dönem de 9 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu, ligde 2018-19'da 27 maçta 10, 2019-20'de 29 maçta 11, 2020-21'de 34 maçta 7, bu sezon da 5 maçta 4 gol attı.
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