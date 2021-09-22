Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve 5 maçta topladığı 13 puanla son 12 yılın en iyi dönemine imza atan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme performansı ile parmak ısırtıyor. 32 yaşındaki sol kanat, lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 2 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar büyük bir kampanya başlattı. Daha önce birçok kez bu tarz oyuncuların kaybedildiğini belirten taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak bir saat gibi kısa bir sürede 30 bini aşkın, "NwakaemeSözleşmesiYaşatır" paylaşımı yaptı.