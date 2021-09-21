Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas Fenerbahçe'yi geride bıraktı!
Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, Trabzonspor henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo mavililer, lige hücum gücüyle damga vururken, Nwakaeme ve Bakasetas ikilisi yaptıkları gol katkısıyla Fenerbahçe dahil 12 takımı geçti. Fırtına'nın süper ikilisi, takımın gollerinin yüzde 63.6’sını attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puanla averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavili ekip, Nwakaeme ve Bakasetas ile sonuca gitti. Fotomaç'ta yer alan haberde, Nwakaeme 4, Bakasetas da 3 ile toplam 7 kez fileleri sarsarak, 20 kulüplü Süper Lig'de 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti. İki oyuncu, Fırtına'nın 11 golünün 7'sine imza koydu. İki futbolcu, Konya ve Yeni Malatya kadar gol kaydetti. F.Bahçe (6), Göztepe (6), Antalya (6), Kayseri (5), Gaziantep (5), Kasımpaşa (5), Adana Demir (5), Sivas (5), Alanya (4), Başakşehir (4), Çaykur Rize (3), Giresun'u (0) solladı. Karagümrük (11), Hatay (11), Beşiktaş (10), Altay (10) ve G.Saray (8) olmak üzere 5 takımdan az fileleri sarstı.
ATTIKLARI GOLLER
Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Yeni Malatya, Sivasspor, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Bakasetas ise Yeni Malatya, Sivas ve Kasımpaşa filelerini 1'er kez sarstı. Bu iki futbolcunun sahne aldığı maçlarda Trabzon 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanının tamamını topladı
HEPSİNİ ONLAR ATTI
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi. 8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavili takımında zirve ise Nwakaeme'nin oldu. Bu sezonki tüm gollerini yabancı oyuncuların kaydettiği Karadeniz devinde, Nijeryalı sol kanat lig ve Avrupa'da 5 kez sahne alarak takımın en skorer oyuncusu olurken, onu 3 golle Bakasetas takip etti
ASİST KRALI BAKASETAS
SÜPER Lig ve Konferans Ligi'nde gollerin tamamını yabancıların attığı Trabzonspor'da Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. 9 maçta 5 asist yapan Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. Yunan maestroyu 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti. Yabancı futbolcuların bu verimi teknik ekibi mutlu ediyor.
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