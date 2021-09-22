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Konyaspor - Trabzonspor maçı - CANLI SKOR | Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Süper Lig

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, kazanarak zirveye yükselmek istiyor. Konyaspor'da ise hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz yeniden sakatlandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor- Trabzonspor maçı detayları...

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Çağdaş Altay görevlendirildi.

MAREK HAMSIK GÖZ DOLDURUYOR!

Marek Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini Trabzonspor forması ile oynayan Hamsik 2 kez de milli takımda boy gösterdi.

GOL YÜKÜ YABANCILARDA!

5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu.

LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI!

5 hafta sonunda 13 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, aynı puanda bulunan Beşiktaş ile kıyasıya bir zirve yarışına girdi. Bordo mavili ekip, kazanarak lider olmak istiyor.

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