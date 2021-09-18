Trabzonspor Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 10 puan ile 2. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Zorlu müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İki takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan bordo mavililer, kazanarak liderliği geri almak istiyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR 11'LERİ:



KASIMPAŞA: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut



TRABZONSPOR: Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

EN ÇOK KASIMPAŞI'YI YENDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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