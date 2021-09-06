Trabzonspor Dinamo Batum'a Irakli Azarovi'yi sordu!
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de bomba gibi bir giriş yaparak 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer sol bek transferi için temaslarını sürdürürken, Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Irakli Azarovi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre; Gürcistan Milli Takım kampında olan 19 yaşındaki sol bekin Trabzonspor'a transferiyle ilgili durumunu kulübüne sorduğu öğrenildi. Belçika'dan Club Brugge ile Rus ekibi Krasnodar'ın kadrosuna katmak için uğraş verdikleri yetenekli futbolcunun, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Dinamo Batum'un ise bu transferde şimdilik frene basma eğiliminde olduğu ve bir sonraki transfer dönemini beklemek istediği belirlendi. Bordo-mavililer de Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de bitecek olması nedeniyle son güne kadar bu transfer için çalışmalarını sürdürecek.
Irakli Azarovi, Dinamo Batum formasıyla 26 resmi maça çıktı, 2 gol 2 asistle oynadı.
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