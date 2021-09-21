Süper Lig'de 5. hafta sonunda 13 puan toplayarak yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, Beşiktaş ile liderliği paylaşıyor. Bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde son 12 yılın en iyi performansına ulaştı. En son 2008-09’un ilk 5 haftasında 13 puan alan Fırtına, bu dönem de 13’e ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile adeta yenilgiyi unuttu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bugüne kadar Trabzonspor'un başında 37 lig karşılaşmasına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10'luk puan gibi son derece yüksek bir ortalamayı da yakaladı.

Fırtına, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı. Bordo-mavililer 2008-2009 sezonunda 5 maçta 13 puan almıştı.

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