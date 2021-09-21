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Trabzonsporlu Edgar le'den milli takım kararı! | Son dakika spor haberleri

Edgar’dan milli takım kararı!
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Trabzonspor'da sergilediği futbolla göz dolduran Edgar le için flaş milli takım iddiası geldi. 27 yaşındaki stoperin doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi. (TS spor haberleri)

Trabzonsporlu Edgar Ie, Portekiz Milli Takım kariyerinin ardından A takım seviyesinde doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Edgar Ie'nin prosedürlerin tamamlanmasını beklediği ve doğduğu ülkenin Milli takımı için oynamaya sabırsızlandığı bilgisi de haberde yer aldı.

27 yaşındaki stoper Edgar Ie, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giymişti.

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