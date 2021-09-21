Trabzonsporlu Edgar le'den milli takım kararı! | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor'da sergilediği futbolla göz dolduran Edgar le için flaş milli takım iddiası geldi. 27 yaşındaki stoperin doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi. (TS spor haberleri)

27 yaşındaki stoper Edgar Ie, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giymişti.

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