21 Eylül 2021, Salı
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Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Edgar Ie'nin prosedürlerin tamamlanmasını beklediği ve doğduğu ülkenin Milli takımı için oynamaya sabırsızlandığı bilgisi de haberde yer aldı.
Trabzonsporlu Edgar le'den milli takım kararı! | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor'da sergilediği futbolla göz dolduran Edgar le için flaş milli takım iddiası geldi. 27 yaşındaki stoperin doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi. (TS spor haberleri)
Trabzonsporlu Edgar Ie, Portekiz Milli Takım kariyerinin ardından A takım seviyesinde doğduğu ülke olan Gine-Bissau'yu seçtiği ifade edildi.
Portekiz basınından Record'un haberine göre Edgar Ie, Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda lider olan Gine-Bissau'dan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Edgar Ie'nin prosedürlerin tamamlanmasını beklediği ve doğduğu ülkenin Milli takımı için oynamaya sabırsızlandığı bilgisi de haberde yer aldı.
27 yaşındaki stoper Edgar Ie, Gine-Bissau'da doğduktan çok kısa süre sonra ülkeden ayrılmış ve Portekiz'de çocukluğunu geçirdikten sonra Sporting Lizbon'da futbola başlamıştı. Portekiz Milli Takımı'nın formasını U18 - U21 yaş kategorilerinde kesintisiz giymişti.
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