Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!
Trabzonspor, resmi siteden Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yayınladı. Yapılan açıklamada, "Abdulkadir Parmak’ın sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması; Dorukhan Toköz'ün ise sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiştir..." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Abdulkadir'in sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması, Dorukhan'ın ise sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR'ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan'ın ise çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
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