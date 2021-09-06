06 Eylül 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Bakasetas ve Nwakaeme takımı sırtlıyor | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan ve oynadığı 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da, Bakasetas ve Nwakaeme bu sürede öne çıkan futbolcular oldu. Bordo-mavililerde, Bakasetas ve Nwakaeme atılan 8 golüne imza atarken, 1'er de asistte bulundu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Fotomaç'ın haberine göre ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz devinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı
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