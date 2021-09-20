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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 12 sezon sonra bir ilk

Trabzonspor’dan 12 sezon sonra bir ilk
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden ve ilk 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor, 12 sezon sonra ilk 5 haftanın en çok puanını topladı. (TS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında zorlu bir deplasmanı daha 3 puan alarak geride bıraktı. Ligde yenilgisiz olarak yoluna devam eden Bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.
Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahadaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına gelen deneyimli teknik adam söz konusu dönemden sonra dış sahada çıktığı 19 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ise son 12 sezonun en çok puanına ulaştı. İlk 5. haftalarda en son 2008-2009 sezonunda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 13 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezonda 13 puana ulaşarak son yılların en çok puanına ulaştı.

Trabzonspor'un son yıllarda elde ettiği puanlar ve sıralaması ise şöyle oluştu:

2008-2009 13 puan 1 sıra
2009-2010 7 puan 10 sıra
2010-2011 10 puan 2 sıra
2011-2012 8 puan 7 sıra
2012-2013 8 puan 7 sıra
2013-2014 9 puan 7 sıra
2014-2015 4 puan 16 sıra
2015-2016 10 puan 3 sıra
2016-2017 6 puan 11 sıra
2017-2018 8 puan 9 sıra
2018-2019 7 puan 7 sıra
2019-2020 6 puan 9 sıra
2020-2021 5 puan 14 sıra
2021-2022 13 puan 2 sıra

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