19 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas fark yaratıyor! Kasımpaşa maçında...

Fırtına’nın keskin nişancısı!
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 13 puan toplayan Trabzonspor'da Bakasetas fark yaratmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Yunan yıldız Kasımpaşa maçında attığı golle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor dün Kasımpaşa'yı yenerek 13 puana yükseldi. Fotomaç'ın haberine göre geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 kalan Fırtına böylece 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı ve iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Dün İstanbul deplasmanında 4. galibiyetini alan Karadeniz devinde Anastasios Bakasetas, yıldızını yeniden parlattı. Bu sezon oldukça forma olan Yunan futbolcu, oynadığı etkili futbolla da dikkat çekti. 53. dakikada Paşa filelerine uzaklardan bir güdümlü füze gönderen 28 yaşındaki oyuncu şovuna devam etti. Bakasetas, bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim. Süper Lig'de 3 gole ulaşan maestro, 2 de asist yapmasının yanı sıra Avrupa Kupası'nı da boş geçmedi. 3 asist de orada yaptı. Yunan Milli Takımı'nda da 2 gol, 1 asistle oynuyor. Toplamda 11 gole direkt etkisi oldu.
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