18 Eylül 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçındaki kozu Nwakaeme!

Fırtına’nın kozu Nwakaeme! İşte o istatistik
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Trabzonspor'da geride kalan 4 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında takımının en büyük kozu olacak. Nijeryalı futbolcu, İstanbul ekibine karşı bordo-mavili formayla 6 gol kaydetti. (TS spor haberleri)

Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, gözler yine bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan Nwakaeme'de olacak. Fotomaç'ın haberine göre 2018-19 sezonu başında transfer edilen 32 yaşındaki sol kanat, 4 yıldır bordomavili formayı giyerken, 117 resmi karşılaşmada 37 kez sahne aldı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa filelerini 6 kez sarstı ve Türkiye kariyerinin en fazla golünü İstanbul ekibine attı. Nwakaeme bugün de takımın en büyük kozu.
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