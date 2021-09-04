04 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Trabzonspor’da Galatasaray maçı mesaisi
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. (TS spor haberi)

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, pazar günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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