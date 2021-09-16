Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. (TS spor haberi)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavili takımda tedavisi devam eden Trondsen antrenmanda yer almazken, Djaniny ise takımdan ayrı çalıştı.



YOLCULUK YARIN

Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışma ile Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Sonrasında ise Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak saat 19.00 İstanbul'a hareket ederek maç saatini bekleyecek.

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