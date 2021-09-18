Haber 61'de yer alan habere göre, yaz döneminde transferini bizzat istediği Cornelius'un bu sezon patlama yapacağına inanan Avcı, oyuncusundan yine gol bekliyor.

Cornelius'un Avrupa'da oynadığı ilk karşılaşma ise Trabzon'daki Roma maçıydı.

28 yaşındaki santrfor, o maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

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