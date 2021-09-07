07 Eylül 2021, Salı
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme fark yarattı
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin formu göz doldurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Nijeryalı yıldız, geride kalan 3 karşılaşmada 3 gol, 1 asist üreterek farkını ortaya koydu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da hücum hattına yapılan transferlerden sonra Anthony Nwakaeme'nin forma bulup bulamayacağı tartışılıyordu. Fotomaç'ın haberine göre Ancak Abdullah Avcı ona hep güvendi, karşılığına da aldı. Tecrübeli futbolcu kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. 32 yaşındaki süper yıldız ilk 3 haftada hiçbir rakibi boş geçmedi. Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. 3 haftada 3 gole ulaştı. Yeni Malatyaspor maçında 1 de asist yaptı. Ayrıca Avrupa Kupaları'nda Molde ağlarını da sarstı. Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de Trabzonspor'un elde ettiği 9 puana da direkt katkı verdi. Yeteneklerini, hırs ve konsantrasyonla birleştirdiğinde sahada durdurulmaz bir silaha dönüşüy
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