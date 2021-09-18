Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Trabzonspor bugün Kasımpaşa'ya konuk olacağı zorlu müsabakadan üç puanla ayrılarak namağlup yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçında sakatlık geçiren Norveçli sol bek Trondsen, Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Bordo-mavili takımda tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise kadroda yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçının kadrosunda bir veya iki değişiklik yapması bekleniyor.

Bordo-mavili çalıştırıcı savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine Stefano Denswil'e şans tanıyacak. Sağ kanatta ise Abdülkadir Ömür veya sakatlığı düzelen Gervinho görev yapacak.

MORALİ BOZUK

Teknik patron Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçında taraftar protestosuna hedef olan Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı. Deneyimli hocanın, moralinin bozuk olması nedeniyle genç oyuncuyu yedek soyundararak Gervinho'ya şans tanıyabileceği de ileri sürüldü.

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