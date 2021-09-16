16 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ertuğrul Doğan'dan anlamlı hareket

Ertuğrul Doğan’dan anlamlı hareket
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan bordo-mavili kulübe destek olmak amacıyla aldığı 6 bin 661 formanın dağıtımına şehit aileleri, gaziler ve sevgi evlerindeki çocuklarla başladı. (TS spor haberi)

İlk olarak Trabzon'da Şehit Aileleri Derneği ve Emniyet Şehit Aileleri için yapılan forma dağıtım törenine katılan ve törende bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç teşekkür eden Doğan, "Trabzonspor'un sadece bir spor kulübü olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin camiamızda da değerinin ölçülemez olduğunu ve desteklerimizin daima süreceğinin bilinmesini isterim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde de şehit ailelerine forma dağıtımının devam edeceği belirtildi.


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