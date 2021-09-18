18 Eylül 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Tarihte yer almak...

Avcı’dan rekor sözleri! Tarihte yer almak...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yenilmemek, rekoru egale etmek güzel. Tarihte bir yer almak. Umarım daha büyüklerini yaparız. Bireysel oyuncuyla maç kazanabilirsin ama takım savunmasıyla şampiyon olursun. Bu oyunun iki yanını oynamaya çalışıyoruz." dedi. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Yenilmemek, rekoru egale etmek güzel. Tarihte bir yer almak. Umarım daha büyüklerini yaparız. Bireysel oyuncuyla maç kazanabilirsin ama takım savunmasıyla şampiyon olursun. Bu oyunun iki yanını oynamaya çalışıyoruz.

Bireysel oyuncuyla maç kazanabilirsin ama takım savunmasıyla şampiyon olursun. Bu oyunun iki yanını da oynamaya çalışıyoruz.

Hep şunu söyledim; zaman istemiyorum, sabır istiyorum. Trabzon bunu hak ediyor, umarım daha iyisini yapacağız.
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