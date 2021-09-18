CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, son olarak Galatasaray ile karşılaşmış ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak namağlup yoluna devam etti. Sakatlığı bulunan Gervinho ve Dorukhan Toköz sakatlıklarını atlattı. Trondsen ve Djaniny'nin sakatlıkları sürüyor. Kasımpaşa ise yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak liderliği geri almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek.
KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut, Jörgensen
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius.
TRABZONSPOR AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
EN ÇOK KASIMPAŞI'YI YENDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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