Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 10 puan ile 2. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İki takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR 11'LERİ:



KASIMPAŞA: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut



TRABZONSPOR: Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

TRABZONSPOR AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldi. 311 gündür görevde bulunan deneyimli teknik adam, Karadeniz ekibinin başında dış sahada çıktığı 18 maçta 10 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

EN ÇOK KASIMPAŞI'YI YENDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde ise en çok İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı mağlup etti. Deneyimli teknik adam ligde; Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında Kasımpaşa ile karşılaştığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berbere kaldı. 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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