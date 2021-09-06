06 Eylül 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan Mert Müldür atağı! | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor'da en çok merak edilen bölge olan sol bek konusu için Abdullah Avcı'dan flaş bir talep geldi. Avcı, A Milli Futbol Takımı'mızda sol bekte sergilediği futbolla dikkat çeken Mert Müldür için girişimlere başlanmasını istedi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de transferin kapanmasına günler kala Trabzonspor sürpriz bir isim için devreye girdi: Mert Müldür… Sabah'ın haberine göre Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu, kulübünün Borussia Dortmund'dan Toljan'ı almasıyla yedeğe çekilmiş ve ligde oynanan iki maçta da forma giyememişti. Bordo-mavililer, İtalyan kulübüne tekliflerini iletirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 22 yaşındaki milli futbolcuyu transfer edilmesi halinde sol bekte kullanmak istediği de belirtildi. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi yıldız için 2019'da Sassuolo, R.Wien'e 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası