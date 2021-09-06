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Trabzonspor'dan Mert Müldür atağı! | Son dakika spor haberleri

Aranan isim bulundu! Avcı onu bekliyor...
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Trabzonspor'da en çok merak edilen bölge olan sol bek konusu için Abdullah Avcı'dan flaş bir talep geldi. Avcı, A Milli Futbol Takımı'mızda sol bekte sergilediği futbolla dikkat çeken Mert Müldür için girişimlere başlanmasını istedi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)

Süper Lig'de transferin kapanmasına günler kala Trabzonspor sürpriz bir isim için devreye girdi: Mert Müldür… Sabah'ın haberine göre Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu, kulübünün Borussia Dortmund'dan Toljan'ı almasıyla yedeğe çekilmiş ve ligde oynanan iki maçta da forma giyememişti. Bordo-mavililer, İtalyan kulübüne tekliflerini iletirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 22 yaşındaki milli futbolcuyu transfer edilmesi halinde sol bekte kullanmak istediği de belirtildi. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi yıldız için 2019'da Sassuolo, R.Wien'e 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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