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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Elayis Tavşan Abdullah Avcı'yı bekliyor

Elayis Tavşan Abdullah Avcı’yı bekliyor
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika transfer haberleri: Karadeniz temsilcisi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya raporlandı. (TS spor haberi)

Karadeniz temsilcisi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya raporlandı. Deneyimli hocanın onay vermesi halinde genç oyuncu için süratli şekilde temas kurulacak. 1.83 boyundaki Elayis Tavşan'ın annesi Türk ve henüz milli takım tercihi yapmadı. Yerli statüsünde.

Trabzonspor'un gündemine giren Elayis Tavşan bir ara Beşiktaş'ın da radarındaydı.

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