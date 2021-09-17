Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu müsabaka Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Geçtğimiz sezon Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen ve bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet. Gervinho'nun sakatlığı atlatması, Nwakaeme ve Hamsik'in performansındaki yükseliş yüzleri güldürdü. Öte yandan Trondsen'in sakatlığı devam ediyor. Kasımpaşa'a ise Trabzonspor'u devirerek yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak liderliği geri almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen bu maçta forma giyemeyecek. Djaniny'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Gervinho ile Dorukhan ise Kasımpaşa maçıyla takıma geri dönecek.

KASIMPAŞA İLE 25'İNCİ RANDEVU



Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor, 6'sını Kasımpaşa kazanırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2007-08 sezonunda başlayan rekabette Trabzonspor rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa buna 33 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

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