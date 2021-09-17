17 Eylül 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fırtına Kasımpaşa’ya deplasmanında!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, İstanbul ekibi ile oynayacağı mücadele için özel uçakla İstanbul'a gitti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa müsabakası öncesi son idmanını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından bordo-mavililer, özel uçakla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Fode Koita yer aldı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’a 2 iyi 2 kötü haber! Trabzonspor'a 2 iyi 2 kötü haber!
Ülke puanına katkıları belli oldu! İşte o sıralama... Ülke puanına katkıları belli oldu! İşte o sıralama...
Fırtına seriyi sürdürmek istiyor! Fırtına seriyi sürdürmek istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör