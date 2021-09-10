10 Eylül 2021, Cuma

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Trabzonspor, Galatasaray derbisiyle yeni rekorunu kırmak istiyor!

Fırtına rekora koşuyor! G.Saray maçında...
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Süper Lig'e üçte üç ile giriş yapan Trabzonspor'da, gözler Galatasaray derbisine döndü. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa Abdullah Avcı yeni bir rekora daha imza atmış olacak. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan ve liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.
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