2021-2022 sezonu öncesinde yürürlüğe giren 8+3 kuralına rağmen dört büyük külüp Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde yine büyük paralar harcadılar. 4 büyük kulüp yeni sezon öncesi 41 futbolcu kadrosuna katarken, Süper Lig'de yer alan 20 takım 265 yeni ismi kadrosuna kattı. | Son dakika spor haberleri