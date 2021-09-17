17 Eylül 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Serkan Asan kararı!

Avcı’dan Serkan Asan kararı!
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyuncu Serkan Asan'ın bu hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında savunmanın sağında görev yapması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Serkan'ı sağ bek olarak düşündüğü kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan'ın bu hafta sonu İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa maçında savunmanın sağında görev yapması bekleniyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ bek olarak düşündüğü Serkan'ın yakın çevresine, "Hocam isterse sol bek olarak da oynarım. Daha önce 1461 Trabzon'da sol bek çok maçta görev yaptım. Tabii ki burada önemli olan hocamızın kararı" dediği öğrenildi.

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