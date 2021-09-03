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Trabzonspor Levan Kharabadze için harekete geçti | Son dakika transfer haberleri

Fırtına’dan sol bek hamlesi! İşte transfer planı...
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Trabzonspor'da sol bek arayışı ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer, İrakli Azarovi'nin ardından şimdi de gündemine Levan Kharabadze'yi aldı. Trabzonspor Gürcü futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. | Son dakika transfer haberleri... (TS spor haberleri)

Yaptığı flaş transferlerle Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren ve averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekip, İrakli Azarovi'den sonra sol bek Levan Kharabadze için de harekete geçti. 21 yaşındaki Gürcü futbolcu, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak Türkiye Futbol Federasyonu listesine yazılabilecek. Karadeniz devinin yönetimi, Dinamo Tiflis takımının formasını giyen Kharabadze'yi kiralamayı hedefliyor.

ZÜRİH'TE FORMA GİYMİŞTİ

Karadeniz devinin önceliği Azarovi'ydi. Ancak Dinamo Batumi yönetiminin "Bu sezon satmayacağız" demesinin ardından 1.85 boyundaki Kharabadze konusunda çalışmalar başladı. Eğer bordo- mavililer kısa sürede yerli bir sol bek transferi gerçekleştiremezse, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak. Kharabadze, daha önce İsviçre ekibi Zürih'te forma giymişti. Kariyerinde ise 3 kez A milli oldu. Gelecek vadeden isimlerden Kharabadze'yi teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği belirtiliyor
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