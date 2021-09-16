16 Eylül 2021, Perşembe

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Trabzonspor'un o istatistiği Avrupa'da dikkat çekti! | Son dakika spor haberleri

Avcı’nın Fırtına’sı Avrupa’yı sallıyor! O istatistik dikkat çekti
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor sergilediği futbolla büyük beğeni toplamaya devam ederken ilginç bir istatistiğe de imza attı. Bordo-mavililer yine Süper Lig ekibi olan Fatih Karagümrük ile birlikte Avrupa'nın en başarılı pas yüzdesine sahip 15 takımı arasında yer aldı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de ilk 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor, istatistikleri ile de Avrupa'da da kendisini hissettiriyor. Fotomaç'ın haberine göre 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 golle ligin en skorer takımı olan bordo-mavililer, Türkiye'den Karagümrük ile birlikte Avrupa'nın en yüksek başarılı pas yüzdesine sahip 15 takımı arasına girdi. Fatih Karagümrük 623 isabetli pas yaparak 8. sırada yer alırken, Trabzonspor ilk 4 haftada ortalama 552 isabetli pas ile 12. sırada. Zirvede ise 738 pas ile PSG yer alıyor.
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