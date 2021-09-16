Son dakika Trabzonspor haberi: Marek Hamsik için övgü dolu sözler
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Marek Hamsik, bordo-mavili kulüpteki kariyerine hızlı bir başşangıç yaptı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol ve 2 asist üreten tecrübeli futbolcu için İtalyan basınında övgü dolu ifadeler kullanıldı. (TS spor haberi)
Galatasaray karşısında iki farkla geriye düştüğü maçta önemli bir mücadele ortaya koyarak beraberliği yakalayan Trabzonspor'da özellikle Marek Hamsik ön plana çıktı.
Lig başladığından bu yana iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısında da bu formunu sürdürdü. Slovak futbolcunun en başarılı dönemlerini yaşadığı Napoli kulübündeki periyodundan dolayı, futbolculuk hayatının devam eden bölümü de Çizme'de yakından takip edilmeye devam ediyor.
Tuttomercato'da yer alan ve Milliyet'in derlediği haberde 'Marek Hamsik şimdiden Trabzonspor'da idol oldu' ifadesi kullanıldı. 34 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar karşısında maçın yıldızı olduğu belirtilirken, ligde çıktığı dört maçta 1 gol, 2 asistle skora da katkı yaptığına dikkat çekildi.
Napoli kulübüne yakın sitelerden Calcio Napoli'de 'İster Trabzon ister Napoli, sonuç değişmiyor; Hamsik hep taraftarın gözdesi' başlıklı bir haber yayınlandı. İtalya, Çin ve İsveç gibi oyuncunun daha önce top koşturduğu ülkelerde yaptığını Türkiye'de de kısa süre içinde yaparak taraftarın sevgilisi haline geldiği ifade edildi 'Hamsik başka seviyede bir futbolcu olduğunu, bir şampiyon olduğunu göstermeye devam ediyor. Trabzonspor'da ilerleyen yaşına karşın fizik olarak da son derece güçlü ve orta sahanın komutanı oldu. Büyük maçlarda da iz bırakıyor' değerlendirmesi yapıldı.
Arena Napoli'de 'İnanılmaz rakamlar' başlıklı haberde ise deneyimli ismin Galatasaray karşısındaki istatistikleri okuyucularla paylaşıldı. Sahanın en çok koşan oyuncusu olduğu, isabetli pas yüzdesinin yüksekliğiyle takıma hayat verdiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası