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TRABZONSPOR

Trabzonspor 2021 yılında fark yaratıyor

Fırtına 2021 yılında fark yaratıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yükselişi ve istatistikleri dikkat çekmeye devam ediyor. Avcı yönetiminde bordo-mavililer 2021 yılında topladığı puanlarla Trabzon için önemli '61' rakamına ulaştı. Bordo-mavililer 2021 yılında 29 maçta 61 puan topladı. (TS spor haberleri)

Süper Lig'de sezona oldukça başarılı bir giriş yaparak camiasını şampiyonluk yolunda umutlandıran Trabzonspor, çarpıcı istatistiklerle dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre Abdullah Avcı yönetiminde hedefine emin adımlarla yürüyen bordo-mavililer, 2021'de topladığı puanlarla şehir için çok özel olan '61' sayısına ulaştı. Fırtına, 2021'de ligde çıktığı 29 maçta 61 puan topladı. Bu süreçte 17 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.
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