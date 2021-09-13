13 Eylül 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Trabzonspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.09.2021

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trondsen’in sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Trondsen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi!
Fırtına’da Ömür’ün gözyaşları! Fırtına'da Ömür'ün gözyaşları!
Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör