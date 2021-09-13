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Son dakika: Trabzonsporlu Trondsen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi! | TS haberleri

Trondsen’in sağlık durumu hakkında açıklama geldi!
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da Trondsen, sakatlanarak yerini Denswil'e bırakmıştı. Bordo mavili ekipten açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen 1 puanı almayı başarmıştı.

Fırtına'da Trondsen topsuz alanda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Bordo mavililerden Norveçli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Trondsen'in sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluştuğu belirtildi.

İşte o açıklama;

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Anders Trondsen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır" dedi.

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