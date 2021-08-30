30 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Sarı futboluyla dikkat çekti!

TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yusuf Sarı oynadığı futbolla göz doldurdu. Bordo-mavililerde 59. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil olan 23 yaşındaki futbolcu dikkat çeken futbol sergiledi. (Ts spor haberleri)

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Sarı, 2. devrede şans buldu. Fotomaç'ın haberine göre 59'da Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu girer girmez mücadeleye hareket getirdi. Bir vuruşunda kaleciyi aşamadı.
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