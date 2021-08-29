Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Gervinho, Trondsen, Dorukhan ve Cornelius kadroda yer almadı. Yeni transfer Denswil ise kadroda yerini aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Gervinho, Trondsen, Dorukhan ve Cornelius kadroda yer almadı. Yeni transfer Denswil ise kadroda yerini aldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

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