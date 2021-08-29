29 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fırtına’nın kamp kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Gervinho, Trondsen, Dorukhan ve Cornelius kadroda yer almadı. Yeni transfer Denswil ise kadroda yerini aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Gervinho, Trondsen, Dorukhan ve Cornelius kadroda yer almadı. Yeni transfer Denswil ise kadroda yerini aldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

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