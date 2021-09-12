12 Eylül 2021, Pazar
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İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;
Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi. Skordan memnun değilim. İkinci yarıda maçı kazanacak imkanları fazlasıyla yakaladık. Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım
Trabzonspor Galatasaray maçının ardından Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi." dedi.
Trabzonspor'un Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;
Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi. Skordan memnun değilim. İkinci yarıda maçı kazanacak imkanları fazlasıyla yakaladık. Galatasaray ile ilgili düşüncelerimi maçtan önce de söylemiştim. 1 golle şampiyonluğu kaçıran, gençleşen bir takım. Önde hareketli ve geçişi iyi kullanan bir takım
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