12 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Fırtına'da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı oyuncularıyla hafta boyunca yakından ilgilendi. İşte 10 maddede Trabzonspor... (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

1- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa ve lig maçlarından dinlenmeye fırsat bulamayan oyuncularına 5 gün izin vermişti. Bu kısa tatille futbolculara jest yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

2- Avcı ve ekibi, bu sürede Galatasaray'ın yeni transferlerini analiz etti ve rakibinin oyun planı üzerine çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

3- Sakatlardan gelen haberler, teknik ekibi sevindirdi. Peres oynayabilecek seviyeye ulaşırken, Cornelius ve Trondsen iyileşti. Gervinho ise hafif tempolu çalışmalar yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

4- Dorukhan Toköz de takımla çalışmalara başladı. Abdullah Avcı, Dorukhan ile hem orta sahayı hem de savunmanın sağ kanadını yedeklemeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

5- Keyifleri kaçıran tek haber Djaniny'den geldi. Adalesinden sakatlanan 30 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün oynama ihtimali bir hayli düşük.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

6- Avcı, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında. Bu nedenle tecrübeli teknik adam yaşadığı heyecanı antrenmanda sık sık oyuncularına da aktardı.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

7- Bordo-mavili takım, G.Saray maçına özel önlem almayacak. Ancak Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak daha fazla sorumluluk almaları konusunda serbestlik tanınacak.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

8- Takımın eski futbolcuları, yeni transferlere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan maçların atmosferinin farklı olduğunu anlatarak, motive etti.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

9- Zihinsel performans antrenörü Yaşar Çevikel'in desteğiyle oyuncularla zorlu maç için motivasyon görüşmeleri yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Fırtına’da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor

10- Lıder girdikleri haftadan lider çıkmak isteyen Trabzonsporlu oyuncular, kenetlenerek galibiyet yemini etti. (Sabah)

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