Son dakika spor haberleri: Fırtına'da av zamanı İşte 10 maddede Trabzonspor
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan bordo-mavililerde Abdullah Avcı oyuncularıyla hafta boyunca yakından ilgilendi. İşte 10 maddede Trabzonspor... (TS spor haberleri)
1- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa ve lig maçlarından dinlenmeye fırsat bulamayan oyuncularına 5 gün izin vermişti. Bu kısa tatille futbolculara jest yapıldı.
2- Avcı ve ekibi, bu sürede Galatasaray'ın yeni transferlerini analiz etti ve rakibinin oyun planı üzerine çalıştı.
4- Dorukhan Toköz de takımla çalışmalara başladı. Abdullah Avcı, Dorukhan ile hem orta sahayı hem de savunmanın sağ kanadını yedeklemeyi planlıyor.
5- Keyifleri kaçıran tek haber Djaniny'den geldi. Adalesinden sakatlanan 30 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün oynama ihtimali bir hayli düşük.
6- Avcı, bu sezon şampiyonluk mücadelesi ile başladıkları ligde en kritik maçlardan birine çıkacaklarının farkında. Bu nedenle tecrübeli teknik adam yaşadığı heyecanı antrenmanda sık sık oyuncularına da aktardı.
7- Bordo-mavili takım, G.Saray maçına özel önlem almayacak. Ancak Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas başta olmak üzere oyunculara özellikle ofansif olarak daha fazla sorumluluk almaları konusunda serbestlik tanınacak.
8- Takımın eski futbolcuları, yeni transferlere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan maçların atmosferinin farklı olduğunu anlatarak, motive etti.
9- Zihinsel performans antrenörü Yaşar Çevikel'in desteğiyle oyuncularla zorlu maç için motivasyon görüşmeleri yapıldı.
10- Lıder girdikleri haftadan lider çıkmak isteyen Trabzonsporlu oyuncular, kenetlenerek galibiyet yemini etti. (Sabah)
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