10 Eylül 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Teklif ortaya çıktı! Trabzonspor ve Juventuslu Luca Pellegrini...

Teklif ortaya çıktı! Trabzonspor Juventus’lu yıldız için...
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Trabzonspor ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Bordo mavililer, transferin son gününde Juventus'un 22 yaşındaki genç yıldızı Luca Pellegrini'ye teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Trabzonspor'un Irakli Azarovi ve Domagoj Bradaric ile görüştüğü transferin son gününde yaptığı teklif ortaya çıktı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-Mavililer transferin son gününde Juventus'un 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Luca Pellegrini'ye teklif götürdüğü ancak daha önce Genoa ve Cagliari'ye kiralanan oyuncunun takımda kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

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