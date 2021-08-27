27 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Manolis Siopis Roma Trabzonspor maçında ilk 11'de yer aldı

Siopis 11’de siftah yaptı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Roma2ya 3-0 mağlup olarak elenmesinin ardından gözker yeniden Süper Lig'e çevrildi. Bordo-mavililerde yeni transfer Siopis karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 67 dakika görev aldı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Manolis Siopis dün ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 27 yaşındaki Yunan orta saha, yenilgiye rağmen oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans sergiledi. 67'de yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Siopis, "Avrupa'da başaramadık, umarım ligde taraftarımızı mutlu ederiz" dedi.
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