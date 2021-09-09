Son dakika spor haberi: Trabzonspor’a Bruno Peres ve Dorukhan Toköz'den iyi haber!
Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo mavililerde, tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres’in ise takıma katıldıkları kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Sakatlıkları bulunan Gervinho ile Trondsen'in, takımdan ayrı koşu yaptığı, hafif sakatlığı bulunan Djnaniny'in ise salonda çalıştığı öğrenildi.
Tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres'in ise takıma katıldıkları kaydedildi. Ayrıca Milli takım kampından dönenen Uğurcan Çakır'ın da çalışmada yer aldığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası