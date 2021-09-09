09 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’a Bruno Peres ve Dorukhan Toköz'den iyi haber!

Fırtına’ya Peres ve Dorukhan’dan iyi haber!
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo mavililerde, tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres’in ise takıma katıldıkları kaydedildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Gervinho ile Trondsen'in, takımdan ayrı koşu yaptığı, hafif sakatlığı bulunan Djnaniny'in ise salonda çalıştığı öğrenildi.

Tedavileri tamamlanan Dorukhan ile Peres'in ise takıma katıldıkları kaydedildi. Ayrıca Milli takım kampından dönenen Uğurcan Çakır'ın da çalışmada yer aldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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