Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. (TS spor haberi)

Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını, mücadelenin yapılacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanın başında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını orta yuvarlakta toplayarak kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından çalışma, koşu ve topla ısınma hareketleriyle devam etti.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Hollandalı stoper Stefano Denswil forma giyemeyecek.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan bordo-mavili ekibin, Roma ile Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

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