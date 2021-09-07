07 Eylül 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, sol bek transferi için Irakli Azarovi için kulübü ile görüşmelerine hız verdi. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Batum'a 800 bin euro'luk teklifte bulunacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Bordo-mavililer, 1 sol bek alarak transferi noktalamak istiyor. Bu sezon yaptığı transferlerle rüya gibi bir kadro oluşturan Karadeniz temsilcisinde son hedef İrakli Azarovi. Fırtına, 19 yaşındaki sol bek için Dinamo Batum'la kıran kırana pazarlıklara girişmişti.

Trabzonspor’da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri

Batum'un kapıyı 1.5 milyon euro'dan açması ve uzun süre fiyat kırmaması sebebiyle İrakli transferinde olumlu bir gelişme yoktu. Ancak Trabzonspor akıllı bir taktikle son ana kadar bekledi, genç sol bekin kulübü Dinamo Batum'u yola getirdi.

Trabzonspor’da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri

SIKI PAZARLIKLAR

Trabzonspor da 400 bin euro'dan başladığı transfer görüşmelerinde rakamı 2 katına çıkardı. Fotomaç'ın haberine göre Dinamo Batum'a 800 bin euro teklif etti. Karadeniz devinin bu önerisi kabul edilirse önceden el sıkışılan İrakli Azarovi hemen kadroya katılacak.

Trabzonspor’da Irakli Azarovi pazarlığı! | Son dakika transfer haberleri

Böylece bordomavililer savunma hattını tamamlayacak. Uğurcan Çakır'ın önünde Bruno Peres, Edgar İe, Vitor Hugo ve İrakli'den oluşacak. Sezon başında bu bölgeye İsmail Köybaşı takviyesi yapılmıştı. Genç sol bek Faruk Can Genç ise Ümraniyespor'a gönderilmişti.

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