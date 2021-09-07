07 Eylül 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti!

Trabzonspor’da derbi hazırlıkları!
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda salonda dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon, denge ve 5’e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda salonda dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon, denge ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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