06 Eylül 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı fark yaratıyor! | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor'da Abdullah Avcı fark yaratmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik direktör yönetimle doğru bir iletişim kurarak rekor üstüne rekor kırıyor. Avcı, son olarak bordo-mavili takımla sezona üç üçle başlayarak 17 yıl sonra bir ilki başardı. | Son dakika spor haberleri
Sezona fırtına gibi giren Trabzonspor, 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fotomaç'ın haberine göre bu başarıda Abdullah Avcı'nın sihirli değneği etkili oldu. 2020- 21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Avcı'yı göreve getirmişti. Tecrübeli hocanın gelmesinden sonra ise yükseliş dönemine girilmişti. Başarılı hoca, geçtiğimiz dönem Fırtına ile çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alan, sadece 3 kez kaybetmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alarak tarihe geçmişti. Ayrıca Süper Lig tarihinde Trabzon- spor'un başında en yüksek galibiyet yüzdesi (% 68) ve puan ortalaması (2.1) yakalayan teknik direktör olmayı bilmişti. Abdullah Avcı, bu sezona iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz dönemden itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Bordo-mavili takımla ligde bugüne kadar 35 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 48 gol atarak, 24 gol yiyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2.11 puan ortalaması elde etti. Bu ortalama Avcı'nın kariyerindeki en yüksek puan ortalamasına da denk geldi. Trabzon, 2021-22 sezonunda ilk 3 haftada 3 galibiyet aldı. Avcı'nın ekibi 9 puan ve +6 averajla zirvede yer alırken, 17 yıl sonra sezona sezona 3'te 3 ile başlamış oldu. Başarılı hoca da tüm camia da bu sezon şampiyonluk bekliyor.
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