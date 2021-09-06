Trabzonspor'da en çok merak edilen bölge olan sol bek konusu için Abdullah Avcı'dan flaş bir talep geldi. Avcı, A Milli Futbol Takımı'mızda sol bekte sergilediği futbolla dikkat çeken Mert Müldür için girişimlere başlanmasını istedi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)