Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den yönetime mesaj! "Ben hazırım"

Transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Bordo-mavililer, 1 yıl sözleşmesi kalan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatmak isterken, Nijeryalı yıldızdan yönetime mesaj geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Trabzonspor, şampiyonluk için kenetlenmiş vaziyette. Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen bordo mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Nwakaeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor.

TARİHE GEÇECEĞİM

Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, 1 asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme "Eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım" mesajını gönderdi. Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten yıldız futbolcu "En büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek" dedi.

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